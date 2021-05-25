Сборщик металлолома не знал, что спиливает исторические металлические опоры

Правоохранительные органы задержали 30-летнего мигранта из Средней Азии, который спилил металлические опоры в Ленинградской области, представляющие собой историческую ценность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 24 мая в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился заместитель директора одного из надзорных учреждений по охране памятников. Он рассказал, что в здании конюшни, в деревне Гостилицы, представляющей собой историческую ценность, неизвестный спилил металлические опоры.

При этом мужчина назвал сумму ущерба — 36 тыс. рублей.

Так, правоохранители провели проверку, по результатам которой было решено возбуждить уголовное дело по статье «Кража».

Некоторое время спустя, сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мигрант из Средней Азии. Мужчина объяснил оперативника, что не знал об исторической ценности здания и просто хотел подзаработать на сдаче металлолома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция провела рейды в Московском районе: мигранты пытались спрятаться.