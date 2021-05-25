Слезает кожа и появляются «адские боли»: страшные реакции организма на вакцину против COVID-19

Мир пристально следит за тем, как проходить кампания по массовой вакцинации населения. Сообщения о смертях и побочных эффектах не ускользает от внимания прессы и общественности. Несмотря на то, что список возможных осложнений у вакцин не такой большой, без последствий обходится не всегда. Иногда укол провоцирует серьезную реакцию организма. Рассказываем о некоторых страшных случаях, которые дошли до СМИ.

Какие вакцины используют в мире?

Сегодня в мире зарегистрировано несколько вакцин от новой коронавирусной инфекции. Три из них, «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» были созданы в России.

Свою вакцину разработала немецкая компания BioNtech совместно с американской Pfizer. В мире также прививаются препаратами Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и китайскими CoronaVac, Ad5-nCoV и CNBG.

Все эти препараты прошли клинические испытания и показали свою эффективность. Список побочных эффектов у всех почти одинаковый – повышение температуры, озноб, усталость, головные боли, тошнота, боль в месте укола.

Прививку от коронавируса не рекомендуют делать при сложных аллергиях, обострении хронических заболеваний, инфекциях и других показаниях.

Исключительные случаи

В некоторых случаях вакцинация не проходит гладко, а человеку переходится переживать страшные последствия.

Так, в апреле этого года стало известно о страшном случае в США. У 74-летнего жителя американского штата Вирджиния Ричарда Террелла спустя четыре дня после введения вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson начала слезать кожа.

Сначала у мужчины появилась сыпь в подмышечной впадине, которая быстро распространилась по всему телу. Затем кожа стала краснеть и опухать, а в итоге вовсе слезла.

Мужчина обратился к врачам еще при первых симптомах. Медики исключили инфекции, проверили работу органов и пришли к выводу, что состояние пациента вызвано аллергией на вакцину.

В марте в Японии зафиксировали случай анафилактического шока после вакцинации препаратом Pfizer. Он произошел у молодой женщины спустя 25 минут после укола. Шоку предшествовало повышение температуры, кашель, снижение давления и зуд, пациентка начала задыхаться. При этом женщина не сообща ни о каких заболеваниях, которые могли повлиять на развитие аллергической реакции.

После введения этого же препарата медсестра из США упала в обморок. Плохо ей стало прямо в прямом эфире во время интервью.

Отметим, что в мае комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам рекомендовал добавить в описание препарата предупреждение о возможном отеке лица у людей, имеющих дермальные филлеры.

В мае шум в волгоградских СМИ поднялся после того, как у местной жительницы после прививки «Спутником V» почернела кожа. На следующей день после укола у 68-летней пенсионерки сначала покраснела, а затем почернела стопа, начались «адские боли». Местные чиновники тогда заявили, что женщина страдает от хронического заболевания артериальной системы, которое в любой момент может вызвать декомпенсацию кровоснабжения.

Отметим, что в мае издание The New York Times также сообщило о реакции на вакцинацию у подростков. У десятков американцев диагностировали воспаления сердечной мышцы сразу после вакцинации от коронавируса препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. Экспертам еще предстоит установить связь между введением препарата и последствиями. Тем не менее, в Штатах уже заявили, что это слишком редкий побочный эффект, так что отказываться от вакцин в стране не намерены.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какой препарат для вакцинации от коронавируса считают наиболее «опасным».