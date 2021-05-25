На Актерском проезде загорелась обшивка дома

В Петербурге в Выборгском районе города произошло чрезвычайное событие — пожар. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Выборгском районе Северной столицы на Актёрском проезде дома 6 загорелась обшивка здания.
Судя по кадрам, опубликованным очевидцем происходящего в сообществе, открытый огонь заметен прямо на поверхности дома.
На место происшествия уже прибыли сотрудники пожарной охраны.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в Московском районе на Звездной улице пожарные час тушили горящую кухню.