На Актерском проезде загорелась обшивка дома

На Актерском проезде загорелась обшивка дома
Пожар на Актерском проезде, 6. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе города произошло чрезвычайное событие — пожар. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Выборгском районе Северной столицы на Актёрском проезде дома 6 загорелась обшивка здания.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцем происходящего в сообществе, открытый огонь заметен прямо на поверхности дома.

На место происшествия уже прибыли сотрудники пожарной охраны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в Московском районе на Звездной улице пожарные час тушили горящую кухню.

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