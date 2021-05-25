В Москве неизвестный сообщили о «минировании» всех станций метро, вокзалов и аэропортов

Также в список «заминированных» объектов попала гостиница «Космос».

В Москве проверяют многие социально значимые объекты в связи с сообщениями о минировании. Неизвестный пишет, что бомбы якобы есть на всех станциях метро, вокзалах и даже аэропортах. В список также попала гостиница «Космос». Об этом сегодня, 25 мая, пишет РИА Новости.

Известно, что эвакуировать людей из перечисленных мест не стали. На местах работают сотрудники экстренных служб, они ищут бомбы, но пока ни одного опасного предмета не найдено. Напоминаем, что волна «минирований» в России началась примерно в конце 2019 года. С тех пор различные объекты почти ежедневно получают тревожные сообщения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что летевший в Вильнюс самолет экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании.