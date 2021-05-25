Стало известно, как будут работать гостиницы в период ПМЭФ

В Петербурге во время подготовки и проведения XXIV Петербургского международного экономического форума гостиницы будут работать по регламенту в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что проведение ПМЭФ в очном режиме это результат большой работы по борьбе с коронавирусом. Однако необходимость санитарных правил все же нужна.
Гостиницам, которые будут размещать гостей во время ПМЭФ, необходимо выполнять ряд санитарных требований: постоянные уборки, санитарные обработки, проветривания, размещение оборудования для обеззараживания воздуха, санитайзеры, бесконтактные термометры.
Рабочие места персонала должны быть оборудованы защитными экранами. А персонал, гости и посетители гостиниц должны иметь индивидуальные средства защиты.
Еще одна ограничительная мера — социальная дистанция в 1,5 метра в общественных местах и заведениях общественного питания. Сообщается, что везде нанесут сигнальную разметку.
Кроме того, «шведского стола» и самообслуживания больше не будет.
Гости при заезде должны будут пройти ПЦР-обследование на коронавирус. Для проведения таких тестов организуют специальные помещения.
Кроме того, в регламенте прописано, что делать если коронавирус будет выявлен у человека в гостинице.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до 12 июля продлены коронавирусные ограничения.