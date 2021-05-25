Стало известно, как будут работать гостиницы в период ПМЭФ

Стало известно, как будут работать гостиницы в период ПМЭФ
Утвержден регламент работы гостиниц в период ПМЭФ. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге во время подготовки и проведения XXIV Петербургского международного экономического форума гостиницы будут работать по регламенту в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что проведение ПМЭФ в очном режиме это результат большой работы по борьбе с коронавирусом. Однако необходимость санитарных правил все же нужна.

Гостиницам, которые будут размещать гостей во время ПМЭФ, необходимо выполнять ряд санитарных требований: постоянные уборки, санитарные обработки, проветривания, размещение оборудования для обеззараживания воздуха, санитайзеры, бесконтактные термометры.

Рабочие места персонала должны быть оборудованы защитными экранами. А персонал, гости и посетители гостиниц должны иметь индивидуальные средства защиты.

Еще одна ограничительная мера — социальная дистанция в 1,5 метра в общественных местах и заведениях общественного питания. Сообщается, что везде нанесут сигнальную разметку.

Кроме того, «шведского стола» и самообслуживания больше не будет.

Гости при заезде должны будут пройти ПЦР-обследование на коронавирус. Для проведения таких тестов организуют специальные помещения.

Кроме того, в регламенте прописано, что делать если коронавирус будет выявлен у человека в гостинице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до 12 июля продлены коронавирусные ограничения.

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