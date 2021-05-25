Арест таксиста, зарезавшего противника в ссоре, угон служебной машины, нападение на пассажира: новости о такси в Петербурге

С ростом востребованности и ценовой доступности такси в Петербурге резко увеличилось число инцидентов с участием водителей как пострадавших, так и виновников происшествий. И далеко не все из них связаны с авариями на дорогах.

Так, вечером 24 мая конфликт на Шепетовской улице в Красногвардейском районе города закончился для 33-летнего таксистом угоном рабочей машины. Оказалось, что мужчина остановился, выясняя отношения с двумя неизвестными из-за конфликта на проезжей части. В пылу ссоры выйдя из автомобиля, водитель и не заметил, как один из оппонентов тайком сел в его «Хендай Солярис» и скрылся.

В салоне угнанной легковушки остались личные вещи и документы пострадавшего. Полицейские сразу же объявили план-перехват и иномарку обнаружили уже утром, припаркованной возле торгового центра на Брантовской дороге. Злоумышленников, однако, найти пока не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

В тот же день, 24 мая новый оборот приняло расследование ситуации, когда таксист-мигрант зарезал своего противника из-за дорожного конфликта. Трагедия произошла в минувшие выходные на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. Не поделив дорогу, мужчины вышли из своих автомобилей и начала словесную перепалку. Вот только в один момент таксист внезапно вытащил нож и всадил его прямо в сердце оппонента. Увы, спасти пострадавшего не удалось.

В понедельник суд постановил отправить обвиняемого в убийстве под стражу на ближайшие два месяца. Преступник не стал отрицать вину, однако просил суд не отправлять его за решетку. Правосудие, впрочем, вряд ли прислушается к его просьбе.

А в субботу спасать курьера от разъяренного таксиста пришлось росгвардейцам. На пешеходном переходе Дунайского проспекта между двумя мужчинами разогрелась ссора, в ходе которой водитель начал избивать курьера по лицу и ногам. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, а хулигану-таксисту теперь грозит серьезная ответственность.

На этом нанесенные таксистами травмы не кончились: нетрезвому 25-летнему петербуржцу около шести утра 22 мая водитель распылил в лицо газовый баллончик и, отобрав дорогой смартфон, выставил на улицу. Мужчина не только лишился iPhone, но и получил серьезный химический ожог.

Вызывая такси и находясь в машине, следует быть предельно осторожным. Кроме того, лучше не передвигаться в одиночестве в ночное время или в нетрезвом состоянии.