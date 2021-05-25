В Петербурге появится Градостроительная комиссия

В Петербурге появится Градостроительная комиссия
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице будет создана Градостроительная комиссия, которая станет постоянным органом при Правительстве города. Об этом сообщается в пресс-службе губернатора Петербурга.

Известно, что Градостроительная комиссия будет постоянно действующим консультативным и совещательным органом при Правительстве города.

Так, работа комиссии будет обращена на реализацию единой государственной политики в сфере обеспечения жилой застройки объектами обслуживания. Таким образом можно будет исключить возможность появления объектов жилищного строительства, не обеспеченных объектами здравоохранения, образования, бытового и социального обслуживания.

Кроме того комиссия организует такие условия, которые необходимы для системного подхода в работе исполнительных органов государственной власти Петербурга и подведомственных им учреждений при осуществлении жилищного строительства на территории города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о готовности города к Евро-2020.

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