В Петербурге задержали студента, подозреваемого в похищении девушки и сексуальных домогательствах

Молодой человек также похитил телефон, который сдал в ломбард.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, задержали 22-летнего студента из-за подозрений в разбойном нападении на девушку, ее похищении и совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили на сайте СК РФ по городу.

Инцидент произошел 25 мая на Архивном проспекте. По предварительным данным, в лифте дома студент напал на 19-летнюю девушку. Он, угрожая ножом, заставил ее пойти к автомобилю. После этого студент совершил ряд насильственных действий сексуального характера, после чего скрылся с места происшествия, оставив там свой рюкзак. С собой он прихватил телефон жертвы, который сдал в ломбард.

В отношении парня возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 132, п. «в» ч.2 ст. 126, ч.2 162 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, похищение человека, разбой). На данный момент он задержан, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ищут мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку под угрозой пистолета.