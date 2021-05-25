Эксперты объяснили причины обрушения фасадов в Петербурге

С фасадов упали куски штукатурки. Фото: группа "Центральный район за комфортную среду обитания" "ВКонтакте"

С фасадов упали куски штукатурки. Фото: группа "Центральный район за комфортную среду обитания" "ВКонтакте"

За месяц зафиксировано как минимум пять случаев обрушения фасадов исторических зданий.

Эксперты рассказала, что делать, чтобы фасады исторических фасадов в Санкт-Петербурге перестали сыпаться на глазах. Об этом пишет АБН.

Известно, что реставрация исторических объектов – дело недешевое, поэтому власти не успевают приводить их в порядок вовремя. С другой стороны, отмечают специалисты, в городе нет четкой системы мониторинга состояние объектов культурного наследия, а также отсутствует правовая база для наложения ответственности за халатность.

В Смольном добавляют, что исторические здания обрушаются также из-за климатических условия – дает о себе знать высокая влажность, перепады температур, подтопления и ветер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обрушение фасада произошло на Таврической.