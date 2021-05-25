Чешское посольство в Москве сократит 79 россиян до конца мая

К концу мая посольство Чехии в Москве сократит 79 сотрудников из числа россиян. Об этом рассказала представитель чешского МИД Эва Давидова.

«По состоянию на 21 мая уведомления об увольнении получил 71 принятый на месте в Москве сотрудник посольства Чехии в РФ», — цитирует ее слова ТАСС.

По ее словам, до конца мая будут сокращены еще восемь служащих.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.