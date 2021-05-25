Чешское посольство в Москве сократит 79 россиян до конца мая

Чешское посольство в Москве сократит 79 россиян до конца мая
Ранее власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Фото: pixabay.com

К концу мая посольство Чехии в Москве сократит 79 сотрудников из числа россиян. Об этом рассказала представитель чешского МИД Эва Давидова.

«По состоянию на 21 мая уведомления об увольнении получил 71 принятый на месте в Москве сотрудник посольства Чехии в РФ», — цитирует ее слова ТАСС.

По ее словам, до конца мая будут сокращены еще восемь служащих.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.

взрывы дипломаты чехия


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чешское посольство в Москве сократит 79 россиян до конца мая
Пушков предрек роковой век для США
Врач перечислила болезни, на которые указывают синяки под глазами
Житель Ливана умер после прививки вакциной AstraZeneca
Легковушка сбила пешехода в центре Петербурга
Депутат Госдумы предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
Байден признал неизбежность достройки «Северного потока — 2»
Российские ученые научились выявлять осложнения у зараженных коронавирусом