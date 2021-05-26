ФАС планирует ввести эталонные тарифы на тепло с 1 июля

Эталоны на сбыт теплоэнергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС. Фото: pixabay.com

Эталоны на сбыт теплоэнергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС. Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба хочет ввести эталонные тарифы на теплоснабжение с 1 июля следующего года в нескольких регионах России.

В ФАС считают, что именно так можно избежать роста платежей за теплоснабжение за счёт сокращения расходов ресурсоснабжающими компаниями на ремонтные работы, топливо, транспорт, сообщают «Известия».

Эталоны на сбыт теплоэнергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС.

Некоторые ресурсоснабжающие компании из разных регионов готовы принять участие в пилотах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Московском районе Санкт-Петербурга проверят состояние тепловых сетей. В преддверии отопительного сезона специалисты проводят испытания. В Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка к отопительному сезону.