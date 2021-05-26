ФАС планирует ввести эталонные тарифы на тепло с 1 июля

ФАС планирует ввести эталонные тарифы на тепло с 1 июля
Эталоны на сбыт теплоэнергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС. Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба хочет ввести эталонные тарифы на теплоснабжение с 1 июля следующего года в нескольких регионах России.

В ФАС считают, что именно так можно избежать роста платежей за теплоснабжение за счёт сокращения расходов ресурсоснабжающими компаниями на ремонтные работы, топливо, транспорт, сообщают «Известия».

Эталоны на сбыт теплоэнергии будут формироваться исходя из постоянных затрат РСО, которые должна будет определить ФАС.

Некоторые ресурсоснабжающие компании из разных регионов готовы принять участие в пилотах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Московском районе Санкт-Петербурга проверят состояние тепловых сетей. В преддверии отопительного сезона специалисты проводят испытания. В Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка к отопительному сезону.

пилот регионы Россия теплоэнергия фас


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три моряка погибли при столкновении японского и российского судов
ФАС планирует ввести эталонные тарифы на тепло с 1 июля
Пассажирский транспорт Петербурга могут полностью перевести на природный ...
Сценарист «Афони» намерен обратиться в арбитраж с иском о банкротстве «Ленфильма»
Нетрезвого водителя каршеринга без прав арестовали на 12 суток в Петербурге
20 тысяч петербуржцев ждут реабилитации после осложнений, вызванных коронавирусом
Школы и детские сады Петербурга дооснастят комплексными системами ...
В Петербурге самокаты предложили предоставлять в аренду по паспорту