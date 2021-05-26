Три моряка погибли при столкновении японского и российского судов

Три моряка погибли при столкновении японского и российского судов
Из-за столкновения пятеро японских рыбаков спасли, но трое раненых скончались. Фото: unsplash.com

Российский корабль «Амур» и японский шхуна «Дай-хати Хокко-мару» могли столкнуться из-за сильного тумана.

Происшествие случилось в шесть утра недалеко от города Момбецу, сообщает РИА «Новости». Из-за столкновения пятеро японских рыбаков спасли, но трое раненых скончались. На российском корабле никто не пострадал.

Столкновение произошло из-за тумана. «Амур» не ожидал встречи с шхуной. Обычно рыбацкие японские шхуны так далеко не заплывают. Капитан судна действовал правильно, но троих так и не спасли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Япония помянет жертв землетрясения и цунами 2011 года. В Японии в четверг, 11 марта, пройдет поминальная церемония, посвященная жертвам разрушительного землетрясения и цунами 2011 года. В 2011 году землетрясение и цунами унесли жизни более 18,4 тыс. человек на северо-восточном побережье страны.

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