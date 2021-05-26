В Петербурге будет не доступен алкоголь во время проведения «Алых парусов»

В Петербурге будет не доступен алкоголь во время проведения &#171;Алых парусов&#187;
На праздник выпускников "Алые паруса" не будут продавать алкоголь. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

О том, что в Северной столице 25 июня нельзя будет купить алкоголь в период проведения «Алых парусов» подтвердили Городские власти.

В Петербурге будет действовать ежегодный запрет на реализацию алкогольной продукции во период проведения праздника выпускников «Алые паруса».

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга уточняют, что продажа спиртосодержащих напитков не будет осуществляться с 22:00 24 июня до 11:00 26 июня.

Напомним, что 11 мая проект Пятого канала «Алые паруса — 2020» признали лучшим в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Алые паруса» и последние звонки в Петербурге пройдут очно, но пандемия может все переиграть.

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