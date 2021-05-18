«Алые паруса» и последние звонки в Петербурге пройдут очно, но пандемия может все переиграть

В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом, власти уже не исключают возможности введения новых ограничений. «Алые паруса» и последние звонки выпускникам обещают провести в общем формате. Впрочем, пандемия может в любой момент все изменить.

Во вторник, 18 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в очном формате. Об этом он сообщил на заседании городского правительства.

Он подчеркнул: у Петербурга пока есть возможность провести все запланированные мероприятия в «реальном режиме». Важно соблюдать все ограничительные меры и правила безопасности.

Пока подготовка к празднику в процессе — в мае стартовал кастинг молодежных творческих коллективов и исполнителей, которые вместе со звездами выступят на празднике.

Планируется, что праздник выпускников будет состоять из двух частей. В первой выпускники посетят концерт, а во второй — увидят грандиозное шоу с парусником в акватории Невы.

Отметим, в понедельник стало известно, что городским школам рекомендовали провести последние звонки 22 мая. По требованиям Роспотребнадзора, праздник должен быть устроен отдельно для каждого класса. Родители смогут стать зрителями, но им придется проверить температуру, обработать руки антисептиком и использовать средства индивидуальной защиты.

Если позволит погода, праздник перенесут на улицу — в этом случае последний звонок может быть организован сразу для нескольких коллективов.

«Окончательное решение о дате, месте и формате праздника должно будет принять руководитель образовательного учреждения», — уточнили в пресс-службе администрации губернатора.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в формате офлайн в этом году пройдут выпускные и в детским садах. Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса образовательные учреждения были лишены такой возможности.

К слову, после майских праздников эпидемиологическая обстановка в Петербурге начала ухудшаться. Городские власти не исключают возможность введения новых ограничений.