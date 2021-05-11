«Алые паруса- 2021»: что известно о празднике всех выпускников

Праздник выпускников «Алые паруса», который провели в 2020-м году, завоевал пять призов в престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. В прошлый раз он проходил в нетрадиционном формате из-за пандемии коронавируса. В этом году школьникам пообещали вернуть праздник.

Во вторник, 11 мая, стало известно, что «Алые паруса-2020» получили четыре золота и одно серебро Global Eventex Awards. Событие признали лучшим в номинациях «Арт-событие», «Культурное событие», «Музыкальное событие» и «Праздничное мероприятие». Серебро праздник завоевал в номинации «Прямая трансляция».

Как писала Gazeta.SPb, еще в феврале Александр Беглов пообещал, что «Алые паруса» не будут отменены в 2021-м году. В конце марта он подтвердил: праздник обязательно пройдет в акватории Невы.

Дата установлена – корабль под алыми парусами петербургские выпускники увидят 25 июня.

Подробностями праздника в условиях пандемии организаторы делиться пока не спешат. В мае был объявлен кастинг на «Алые паруса». Принимать заявки на участие будут до 19 мая от людей в возрасте от 16 до 30 лет. Кастинг пройдет по нескольким направлениям: песня, танец, смешанные жанры, ведущий. Длительность выступлений не должна превышать четырех минут.

Те, кто пройдет этапы отбора, выступят на Дворцовой площади. Организаторам также предстоит сформировать список исполнителей и творческих коллективов, которые будут рекомендованы к участию в городских массовых мероприятиях.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник было решено перенести в онлайн. Концерт транслировали по ТВ, а корабль под алыми парусами прошел в акватории Финского залива. Такие изменения власти решили внести, надеясь избавиться от зрителей. Не получилось, толпы петербуржцев все равно собрались, чтобы посмотреть шоу.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что выпускные в школах и детских садах в этом году в Петербурге могут пройти в очном формате.