В Петербурге открыли кастинг на «Алые паруса»

Алые паруса. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова
"Алые паруса" в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Принять участие в кастинге могут горожане от 16 до 30 лет.

В Санкт-Петербурге уже вовсю готовятся к празднованию «Алых парусов», которое состоится в июне 2021 года. Сейчас объявлен кастинг для желающих принять участие в мероприятии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Принимать заявки на участие до 19 мая от людей в возрасте от 16 до 30 лет. Кастинг пройдет по нескольким номинациям: песня, танец, смешанные жанры, ведущий. Длительность выступлений не должна превышать четырех минут.

Те, кто смогут пройти все этапы отбора, получат возможность выступить на Дворцовой площади. Также будет сформирован список исполнителей и творческих коллективов, которые будут рекомендованы к участию в городских массовых мероприятиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Алые паруса» выводят из онлайна.

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