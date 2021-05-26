В Ульяновске открылся ХII Международный фестиваль кино «От всей души»

В Ульяновске открылся ХII Международный фестиваль кино &#171;От всей души&#187;
Среди почетных гостей кандидат искусствоведения Татьяна Яковлева, заслуженный артист России Камиль Ларин и другие. Фото: pixabay

Народный артист России Владимир Хотиненко, заслуженный артист России Камиль Ларин и другие прошли по звездной дорожке, открывшей во вторник ХII Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» в Ульяновске,

На фестивале всегда показывают лучшие фильмы со всего мира, об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Каждый год с заявкой приходит более 300 фильмов, для показа отбирают 30. Их оценивает международное жюри. В программу включены спектакли, выставки, творческие.

Знаменитости кино прошли по ковровой дорожке в Ульяновске. Среди гостей: кандидат искусствоведения Татьяна Яковлева и другие.

Также в рамках фестиваля пройдут кинолекции, посвященные юбилеям в истории литературы и кинематограф. Будут мастер-классы российских и иностранных режиссеров, актёров. Впервые будут выступления экспертов Поволжского питчинга дебютантов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киновед рассказал, зачем авторы сняли спецвыпуск «Друзей».

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