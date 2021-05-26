Киновед рассказал, зачем авторы сняли спецвыпуск «Друзей»

Киновед рассказал, зачем авторы сняли спецвыпуск «Друзей»
По мнению эксперта, в возвращении культового ситкома на экраны сейчас нет смысла. Фото: скрин видео Friends HBO Max

На экраны возвращается культовый ситком «Друзья». Они воссоединились, но теперь — в образах самих себя. Кинообозреватель Андрей Смирнов рассказал, зачем сериал вновь вернется на экраны.

Ещё до коронавируса заявили, что воссоединения повзрослевших друзей не будет, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Так создатели ситкома думают и сейчас. По мнению эксперта, в возвращении культового ситкома на экраны сейчас нет смысла.

Сериал был смешным в 90-е, считает Смирнов. Ситком был революционным в плане жанра. Это было очень смело, пояснил эксперт. Простая причина выпуска спецэпизода — возможность заработать всем «Друзьям». Каждый из них получит по 2,5 млн долларов. Конечно, деньги здесь — не самое главное.

Самое же главное — это возможность порадовать фанатов. Встретиться всем вместе и обсудить, как снимался сериал, вспомнить смешные моменты.

«Это вечер ностальгии» — заключил Смирнов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съёмки нового эпизода сериала «Друзья» завершили.

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