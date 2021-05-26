Глава ТЭК Ленобласти объяснил, почему отключен газ в двух районах региона

Ситуацию с отключением подачи газа в Ленобласти прокомментировали. Фото: https://pixabay.com

Ситуацию с отключением подачи газа в Ленобласти прокомментировали. Фото: https://pixabay.com

Сложившуюся ситуацию с отключением подачи газа на котельные в Никольском, Волосово, Торосово, Сумино и деревне Курск разъяснил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев. Об этом сообщает администрация Ленинградской области.

Юрий Андреев объяснил, что поставщиком газа в поселения Волосовского и Тосненского районов является ОАО «Тепловые сети».

Так администрация Ленобласти перечисляла деньги, которые покрывают межтарифную разницу. В этом году было отчислено 66,5 млн рублей за 2020 год.

Кроме того, компания также получает платежи населения за подачу газа.

Таким образом, долг, накопленный ОАО «Тепловые сети» перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», является результатом хозяйственной деятельности руководства ОАО «Тепловые сети».

В связи с отключением подачи газа в котельные в Тосненском и Волосовском районах Комитет по ТЭК Ленобласти направил обращение в прокуратуру региона, чтобы права жителей населенных пунктов были защищены.

Администрация области сообщает, что если руководство ОАО «Тепловые сети» будет готово к погашению долга, то комитет готов провести переговоры с руководством «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» о ее реструктуризации.

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