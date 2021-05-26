Смольный признал ошибку: петербуржцам не начислят пени за неуплату взносов в капремонт

В Жилищном комитете признали начисленные петербуржцам пени за неуплату взносов в Фонд капремонта ошибкой. Это связано с переходом выпускаемых квитанций от одного оператора к другому.

С 1 мая Фонд капитального ремонта начал сотрудничать с новым оператором, компанией «Петроэлектросбыт». Теперь графа взносов на капремонт находится в белых квитанциях, тогда как ранее эту строчку печатали в розовых счетах от ВЦКП. Сложность возникла в том, что «Петроэлектросбыт» считает плату за электричество за прошедший месяц, тогда как взносы в Фонд капремонта начисляются за текущий.

Из-за объединения баз данных двух организаций произошел технический сбой, и в мае многим горожанам пришли квитанции, в которых графа с начислениями за капитальный ремонт была и на белых, и на розовых листках. «Признаем, допущены ошибки», – отметил глава Жилищного комитета Виктор Борщев.

Генеральный директор некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Петр Погребняк объяснил, что даже те, кто переплатил по квитанциям, не потеряют свои деньги — средства зачислят на лицевой счет и зачтутся за оплату в следующих периодах.

Кроме того, пени за неуплату майских взносов начислять не будут, а квитанции за июнь придут с перерасчетом. Председатель Жилкома также добавил, что виновников путаницы ждет дисциплинарная ответственность.

Однако возмущение граждан заставило Смольный создать по этому вопросу отдельную рабочую группу и горячую линию. За разъяснениями петербуржцы могут обратиться по номеру 703-57-01 — каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Несоответствие начислений в квитанциях неспроста вызвало резонанс: Фонд капремонта уже давно привлекает внимание и горожан, и Контрольно-счетной палаты, а теперь и правоохранительных органов. Напомним, что предыдущий глава ведомства покинул свой пост и сейчас подозревается в получении особо крупной взятки — в его отношении возбуждены три уголовных дела.

А КСП по итогам проверки деятельности Фонда за последние три года выявила нарушений на 1,3 млрд рублей. Недовольство коснулось и эффективности работы ведомства: имея стабильный остаток на счетах в размере 5 млрд рублей (а эти деньги — взносы петербуржцев, поскольку Смольный устранился от финансирования работы Фонда), учреждение крайне медленно выполняет свою работу, тогда как фасады исторических зданий в Петербурге разрушаются практически ежедневно.

Более того, после обнародования итогов аудита Контрольно-счетной палаты главный прокурор Северной столицы Александр Литвиненко заявил, что в отношении текущего руководителя организации Петра Погребняка также инициируют служебную проверку. Впрочем, главный вопрос, — как организовать эффективную и качественную работу Фонда, чтобы деньги петербуржцев не оседали на счетах, а здания приводили в порядок, — остается нерешенным.