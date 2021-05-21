Три уголовных дела, медленный ремонт и нарушения на 1,3 млрд рублей: Gazeta.SPb рассказывает о неоднозначной работе Фонда капремонта и претензиях к бывшему главе Денису Шабурову

В Северной столице возбудили сразу три уголовных дела против бывшего главы Фонда капитального строительства Дениса Шабурова. Его задержали 19 мая по подозрению в получении особо крупной взятки.

Шабуров руководил Фондом в течение пяти лет, но, по-видимому, не очень успешно. Он досрочно покинул свой пост летом 2020 года, и уже тогда вокруг его фигуры назревал скандал со штрафами, некачественной работой и грядущей масштабной проверкой Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Вопросы, однако, есть не только к экс-руководителю Фонда, но и к ведомству в целом. Взносы на капремонт растут пропорционально недовольству граждан, а вот фасады многих домов представляют собой печальное зрелище — ремонтные и реставрационные работы по-прежнему продвигаются, мягко говоря, не спеша. Масла в огонь подлили майские квитанции «Петроэлектросбыта», куда перенесли графу с начислениями за капремонт. Некоторые петербуржцы, и так возмущенным новым ростом тарифов, заметили, что взнос теперь якобы нужно заплатить дважды. В Смольном это назвали «рассогласованием» и открыли горячую линию для помощи горожанам — за два дня поступило почти 4 тысяч звонков.

Прокурор города на Неве Александр Литвиненко заявил об инициации служебной проверки в отношении главы Фонда Петра Погребняка. КСП, а вместе с ней и правоохранители, считают, что учреждение недостаточно эффективно выполняет свою работу. Кроме того, за период с 2018 по 2020 годы в работе органа насчитали нарушений на 1,3 млрд рублей.

Представители Фонда и Жилищного комитета, однако, опровергают претензии КСП, замечая, что исполняемость программы стабильно составляет 95%.

Жилком, между тем, не растерялся и объявил конкурс на пост нового руководителя Фонда капитального ремонта. Заявки принимают до конца июля, а с успешным кандидатом заключат трудовой договор на один год. Хватит ли новому главе этого срока, чтобы разобраться со всеми сложностями, накопившимися в учреждении, — это вопрос.