На территории экс-строительной площадки «Горская» самовольно заняли 8 тысяч «квадратов»

Сотрудники Смольного занимаются освобождением помещений, принадлежащих городу.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга наведались на территорию бывшей строительной площадки «Горская» и обнаружили, что там незаконно используются помещения на 8 тысячах квадратных метров. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент специалисты занимаются освобождением нежилых помещений. Известно, что некоторые из них были переданы в пользование юридическим лицам, договора с которыми перестали действовать еще в январе 2021 года. К середине марта помещения должны были освободить, но этого не произошло. Там все еще есть склады хранения, офисы, гаражи, продуктовые магазины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининском районе на территории овощной базы незаконно использовали более тысячи «квадратов».