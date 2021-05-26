На территории экс-строительной площадки «Горская» самовольно заняли 8 тысяч «квадратов»

На территории экс-строительной площадки «Горская» самовольно заняли 8 тысяч «квадратов»
Сотрудники ККИ продолжают освобождать незаконного занятые территории. Фото: ККИ

Сотрудники Смольного занимаются освобождением помещений, принадлежащих городу.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга наведались на территорию бывшей строительной площадки «Горская» и обнаружили, что там незаконно используются помещения на 8 тысячах квадратных метров. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент специалисты занимаются освобождением нежилых помещений. Известно, что некоторые из них были переданы в пользование юридическим лицам, договора с которыми перестали действовать еще в январе 2021 года. К середине марта помещения должны были освободить, но этого не произошло. Там все еще есть склады хранения, офисы, гаражи, продуктовые магазины.

Помещения продолжали использовать, несмотря на то, что освободить их должны были еще в марте. Фото: ККИ
Помещения продолжали использовать, несмотря на то, что освободить их должны были еще в марте. Фото: ККИ
Помещения продолжали использовать, несмотря на то, что освободить их должны были еще в марте. Фото: ККИ
Помещения продолжали использовать, несмотря на то, что освободить их должны были еще в марте. Фото: ККИ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининском районе на территории овощной базы незаконно использовали более тысячи «квадратов».

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