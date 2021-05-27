В мире коронавирус подхватили 167,9 млн человек

В мире коронавирус подхватили 167,9 млн человек
Число заражений COVID-19 в мире растет. Фото: pixabay.com

В мире за сутки выявили более 530 тыс. случаев заражения коронавирусом.

По данным SCMP на четверг, 27 мая, в мире COVID-19 подхватили уже 167 917 254 человека, 103 963 974 пациента смогли побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 487 475 случаях.

Список зараженных стран на сегодняшний день выглядит следующим образом. На первом месте «анитрейтинга» находятся США: 33 184 497 зараженных, 591 877 погибших. На втором месте расположилась Индия (27 157 795 ковид-пациентов, 311 388 погибли), на третьем находится Бразилия (16 194 209 зараженных, 452 031 летальный исход).

Россия расположилась на шестом месте: в стране зафиксировано 5 026 168 инфицированных, погибли от COVID-19 119 600 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунитет после вакцинации от СOVID оказался сильнее, чем после болезни.

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