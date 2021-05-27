Без салюта, но с концертами: Петербург отмечает 318-летие

Без салюта, но с концертами: Петербург отмечает 318-летие
Петербургу - 318 лет. Фото: www.gov.spb.ru

В четверг, 27 мая, Петербургу исполняется 318 лет. В этом году праздник День города выпал на рабочую неделю, а потому мероприятия, приуроченные к нему, пройдут и на ближайших выходных. Пандемия внесла свои коррективы в празднование — в этом году петербуржцы остались без салюта и Фестиваля мороженого.

В этот день в 1703-м году на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость.

«Мы гордимся великой историей Санкт‑Петербурга… В самые сложные периоды истории Ленинград — Санкт‑Петербург всегда выходил победителем. Минувший год показал, что мы снова смогли объединиться ради решения общей задачи. Нашими героями стали медики, волонтеры, учителя, социальные работники. Все – кто оказался на передовой в борьбе с пандемией, кто помогал больным и нуждающимся», — говорится в поздравлении губернатора Александра Беглова и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Петербургу — 318 лет. Фото: www.gov.spb.ru

Празднование началось утром 27 мая с традиционного возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. В церемонии участие приняли губернатор Александр Беглов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Брянской области Андрей Богомаз. В конце церемонии солдаты роты Почетного караула штаба Западного военного округа прошли торжественным маршем по Адмиралтейской набережной.

На стрелке Васильевского острова в честь Дня города зажгли Ростральные колонны. В полдень был дан праздничный залп из пушки Петропавловской крепости.

Петербургу — 318 лет. Фото: www.gov.spb.ru

Пандемия коронавируса в этом году внесла некоторые изменения в празднование, но не отметила концерты. Так, в этот день в зале «Карнавал» Аничкова дворца пройдет вечер «Звезды балета на Невском». Его подготовил Театр русского балета имени Анны Павловой.

На Новой сцене Александринского театра сегодня, с 19:30, будут показывать короткометражные ленты о Санкт-Петербурге и любви к городу.

Празднование продолжится 28 мая. Главным событием пятницы станет «Классика на Дворцовой» — крупнейшее шоу мирового оперного искусства. Перед петербуржцами выступят звезды мировой сцены. Среди лучших голосов планеты — Энджел Блю, Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Джозеф Каллея и другие.

Петербургу — 318 лет. Фото: www.gov.spb.ru

Праздничные мероприятия продолжатся и в выходные. Так, в Любашинском саду в субботу пройдет военно-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского». Уличный праздник запланирован в Парке Победы, а на Исаакиевской площади дадут Балл национальностей.

Десятки мероприятий запланированы также в каждом районе Петербурга.

Отметим, что в этом году из-за пандемии коронавируса было решено отменить праздничный салют. Еще одно изменение – отмена Фестиваля мороженого, открытие которого должно было состояться 29 мая. Власти решили, что эпидемиологическая обстановка не позволяет провести мероприятие.

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