По факту смертельного ДТП на трассе «Кола» проводится проверка

По факту смертельного ДТП на трассе «Кола» проводится проверка
Смертельная авария на "Коле". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Проводится проверка по факту смертельного ДТП на трассе «Кола», в котором погибли три человека, в том числе ребенок.

Напомним, в четверг, 27 мая, рядом с деревней Дусьево лоб в лоб столкнулись грузовик Scania и Toyota RAV4. По некоторым данным, в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок.

Женщина-водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком, сообщили в ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на трассе «Кола» в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

"Кола" авария дтп


 

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