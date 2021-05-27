ЕВРО-2020 и ПМЭФ не дадут самокатам парковаться в местах, где они помешают гостям

ЕВРО-2020 и ПМЭФ не дадут самокатам парковаться в местах, где они помешают гостям
Парковка самокатов будет ограничена. Фото: Whoosh

Организации все еще ведут работу по подготовке списка улиц Северной столицы, на которых скорость движения электросамокатов станет ограничена до 15 км/ч.

Так, некоторые компании уже сообщили об ограничении скорости на нескольких улицах Центрального района. В том числе и Невского проспекта. Об этом 27 мая, сообщает 78.ru, ссылаясь на слова заместителя председателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

Ранее стало известно, что ведется работа над картой для пользователей кикшеринга. Так, будут объявлены запрещённые парковочные места.

Помимо этого, власти решили особенно взяться за вопрос стоянок самокатов в период Евро-2020 и ПМЭФ.

Ваньчков объяснил, что парковать самокаты в тех местах, которые помешают гостям и посетителям мероприятий, будет запрещено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Стачек подбит самокатчик.

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ЕВРО-2020 и ПМЭФ не дадут самокатам парковаться в местах, где они помешают гостям