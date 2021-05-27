Больной Борис Моисеев впервые вышел в свет

Больной Борис Моисеев впервые вышел в свет
Борис Моисеев впервые вышел на публику. Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Советский и российский артист Борис Моисеев, которые уже очень давно не выходит в свет, решил посетить день рождения Кристины Орбакайте.

«СтарХит» сообщает, что певец перенес два инсульта, однако не смог проигнорировать юбилей Кристины Орбакайте.

Известно, что 11 лет назад у Моисеева случился инсульт, от которого ему удалось поправиться. При этом через повторный удар случился через пять лет. После этого артист перестал посещать светские мероприятия.

Несмотря на это Борис Моисеев решил приехать с поздравлениями к 50-летней имениннице Кристине Орбакайте.

При этом артист пытался держаться в стороне от всех гостей. Он явно не желал быть в объективах фотокамер, а за столом Моисеев дальновидно надел черную маску, хотя остальные присутствующие этого не делали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач Мясников рассказал о неожиданном симптоме инсульта.

борис моисеев инсульт кристина орбакайте шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приозерском районе нашли захоронение останков времен ВОВ
Пелагея отсудила у бывшего мужа всю недвижимость
Зрителям разрешат посещать матчи чемпионата мира с 1 июня
Больной Борис Моисеев впервые вышел в свет
«Евровидение-2021» продолжится в онлайн-режиме
Чиновница получила домашний арест за взятку на 8 млн рублей
Молодые дизайнеры возьмутся улучшать набережную Пьяной гавани
ЕВРО-2020 и ПМЭФ не дадут самокатам парковаться в местах, где они помешают гостям