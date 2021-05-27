Больной Борис Моисеев впервые вышел в свет

Советский и российский артист Борис Моисеев, которые уже очень давно не выходит в свет, решил посетить день рождения Кристины Орбакайте.

«СтарХит» сообщает, что певец перенес два инсульта, однако не смог проигнорировать юбилей Кристины Орбакайте.

Известно, что 11 лет назад у Моисеева случился инсульт, от которого ему удалось поправиться. При этом через повторный удар случился через пять лет. После этого артист перестал посещать светские мероприятия.

Несмотря на это Борис Моисеев решил приехать с поздравлениями к 50-летней имениннице Кристине Орбакайте.

При этом артист пытался держаться в стороне от всех гостей. Он явно не желал быть в объективах фотокамер, а за столом Моисеев дальновидно надел черную маску, хотя остальные присутствующие этого не делали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач Мясников рассказал о неожиданном симптоме инсульта.