Пелагея отсудила у бывшего мужа всю недвижимость

Пелагея отсудила у бывшего мужа всю недвижимость
Пелагея отсудила у экс-мужа всю недвижимость. Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta

Российская певица Пелагея и ее экс-супруг хоккеист Иван Телегин закончили делить имущество.

Так, в результате судебных тяжб певица получила всю недвижимое имущество спортсмена. Об этом друзья Телегина сообщили «Комсомольской правде».

По мнению близких Телегина, Пелагее отошла квартира в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе, находящийся в ипотеке, которую выплачивает Телегин.

Кроме того, женщина отсудила у бывшего мужа 50% стоимости автомобиля Bentley Continental GT.

Близкие хоккеиста сообщили, что спортсмен подал иск и потребовал взыскать с бывшей супруги половину ее доходов за три года брака.

Так, друзья Телегина объяснили, что девушке придется рассказать на что были потрачены деньги, заработанные ею. Потому как бывшему супругу кажется, что певица перечисляла их своей матери. Ведь все, движимое и недвижимое, по мнению друзей Ивана Телегина, приобретал спортсмен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший муж Пелагеи сделал предложение новой возлюбленной.

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