Бывший муж Пелагеи сделал предложение новой возлюбленной

Хоккеист не успел завершить процесс по разделу имущества и уже готовится к новой свадьбе.

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин сделал предложение своей возлюбленной бизнесвумен Марии Гончар. Об этом пишет «СтарХит».

Известно, что предложение было сделано на родине девушки в кругу ее семьи. Гончар согласилась выйти замуж за Телегина, но пока непонятно, запланировано ли торжество.

Напоминаем, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году и пробыли в браке до конца 2019 года. До сих пор не завершен процесс по разделу имущества – хоккеист хочет отсудить у экс-супруги жилье стоимостью 85 миллионов рублей. В доме сейчас проживает артиста с дочерью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подруга Ивана Телегина обвинила Пелагею в изменах. Она заявила, что певица сама виновата в разводе.