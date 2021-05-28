Вход на концерт на Дворцовой площади в рамках программы ПМЭФ будет организован по QR-коду

Дворцовая площадь. Фото: Рixabay
Вход бесплатный по QR-коду. Фото: Рixabay

Вход на концерт «От классики до рока» на главной площади Северной столицы, который пройдет 3 июня в рамках культурной программы ПМЭФ- 2021.

Об этом сообщает комитета по культуре Петербурга. Концерт пройдет согласно требованиям Роспотребнадзора. Вход будет бесплатным по QR-коду, сообщили в комитете.

На Дворцовой площади выступит Диана Арбенина и оркестр театра Петруцелли. Концерт будет посвящен врачам и волонтерам. Выступление итальянских и российских музыкантов будет символом дружбы между странами и сотрудничества в борьбе с пандемией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проходит XVI Международный книжный салон. Многие фестивали в этом году проходят онлайн из-за COVID-19. В Северной столице третий день проходит XVI Международный книжный салон. Из-за этого в Петербурге запланировано множество событий.

бесплатно диана арбенина концерт От классики до рока ПМЭФ


 

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