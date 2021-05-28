В Петербурге проходит XVI Международный книжный салон. Фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге проходит XVI Международный книжный салон. Фоторепортаж Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb

Многие фестивали в этом году проходят онлайн из-за COVID-19.

В Северной столице третий день проходит XVI Международный книжный салон. Из-за этого в Петербурге запланировано множество событий, некоторые из которых проходят онлайн, а какие-то – в здании Главного Штаба и на Дворцовой площади.

Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb
Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: Валентин Егоршин, Gazeta.SPb

Книжный салон можно посмотреть в трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». В XVI Международном книжном салоне принимают участие: Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартовал XVI Международный книжный салон.

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