Водитель автобуса, наехавший на столб на Ленинском проспекте перед аварией потерял сознание

Водитель автобуса, наехавший на столб на Ленинском проспекте перед аварией потерял сознание
Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Петербурге водитель пассажирского автобуса, который утром 27 мая наехал на столб на Ленинском проспекте, потерял сознание, когда подъезжал к остановке.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, определено , что 55-летний мужчина был в трезвом состоянии.

По некоторым данным, водитель пришел в себя, когда уже случилось ДТП. Когда все произошло, мужчине без конца интересовался здоровьем пассажиров.

Медики установили, что у него стеноз сонной артерии 60%. Об этом водитель автобуса знать не знал, да и вообще на плохое самочувствие не жаловался. Вполне возможно, именно стеноз и являлся причиной потери сознания.

Напомним, серьезное ДТП произошло 27 мая в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Число пострадавших в ДТП с автобусом достигло шести человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте.

автобус дтп ленинский проспект новости сбп новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель автобуса, наехавший на столб на Ленинском проспекте перед аварией ...
На Бухарестской у «Жигулей» на ходу отлетело колесо
Тихо зашел, поздоровался и разбил витрину: среди белого дня на Заневском ...
В Петербурге женщину за незаконное увеличение пенсионных выплат отправили ...
В Петербурге 1,5 тыс. человек подверглись укусам клещей
В Кировске на рассвете лось мчался по улицам с бешеной скоростью
В Кингисеппе в гараже нашли труп мужчины
Лебяжка и Крикуша на воле: двух поправившихся тюленей выпустили в Финский залив