Врач Александр Мясников заявил о новой смертоносной пандемии

Врач Александр Мясников заявил о новой смертоносной пандемии
Мясников рассказал об опасности ожирения. Скриншот: Youtube

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что избыточный вес граждан так быстро распространяется, что уже стал как пандемия, в результате которой умирают даже чаще, нежели от ковид-19.

Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новая коронавирусная инфекция подчинила себе весь мир. Однако смертность также связана с ожирением.

По мнению эксперта, лишний вес имеет порядка половины населения — 47%. При этом, диагноз ожирение почти у каждого десятый житель планеты.

«Гипотериоз, снижение функций щитовидной железы. … Синдром поликистоза яичников, когда яичники покрываются кистами, у женщин растут усы, там идет резистентность к инсулину», — отметил специалист Александр Мясников о вероятных последствиях ожирения у людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач Мясников рассказал о неожиданном симптоме инсульта.

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