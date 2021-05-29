Ученые назвали ожидаемым появление «гибридного» штамма коронавируса

Об опасности вьетнамского штамма COVID-19 говорить ещё рано, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Фото: pixabay.com

Об опасности вьетнамского штамма COVID-19 говорить ещё рано, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Фото: pixabay.com

Активная циркуляция COVID-19 в среди людей провоцирует появление гибридных штаммов, так заявляют учёные НИУ ВШЭ.

Об опасности вьетнамского штамма COVID-19 говорить ещё рано, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Исследуя другие мутации обнаружилось, что они повышают заразность, сообщает РБК. Однако нет данных, что британский или индийский штаммы более опасны.

То, что летальность увеличивается, связано с большим количеством болеющих и «накопленной» из-за этого летальностью, объяснила Попович.

Вьетнамский штамм сочетает в себе британский и индийский штаммы. Он активно передается по воздуху.

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