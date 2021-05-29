Совладельца «Адаманта» обвинили в разрушении здания-памятника в Петербурге

Состояние здания ухудшается на протяжении долгого времени.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет предъявил обвинение совладельцу крупного холдинга «Адамант» Борису Берсону, которого подозревают в причастности к разрушению здания-памятника. Речь идет о доме Черкасского на Университетской набережной. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в СК РФ по городу.

Известно, что объект должны были отреставрировать в ближайшее время, но этим якобы так и не начали заниматься. У следователей сложилось впечатление, что пользователи здания бездействуют, что приводит к ухудшению состояния дома Черкасского.

Также обвинения предъявили чиновникам комитета по охране памятников истории и имущественных отношений Петербурга. Они, считают в СК, отнеслись к своим обязанностям слишком халатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельца особняка Черкасского обязали отреставрировать здание.