В Петербурге арестовали замглавы Межрайонной налоговой инспекции по делу о мошенничестве

Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

В Санкт-Петербурге арестовали заместителя главы Межрайонной налоговой инспекции Александра Кудаева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что он будет находиться под стражей до конца мая 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, Кудаев предоставлял недостоверные отчеты от имени компании «Армата СПб» в Федеральную налоговую службу. Следователи считают, что он действовал вместе с сообщниками, которые работали в межрайонном налоговой инспекции. В результате мошенники смогли выручить 2 миллиона 102 тысячи рублей.

Также Кудаев может быть причастен к другим подобным инцидентам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что совладельца «Адаманта» обвинили в разрушении здания-памятника в Петербурге.