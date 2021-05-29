В результате стрельбы в Майами пострадали семь человек

На улице в Майами (американский штат Флорида) произошла стрельба.

Неизвестный стал стрелять, сообщает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию. В результате происшествия, ранения получили семь человек.

Инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени. Пострадавших увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Имя стрелявшего не называется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина в зоомагазине угрожал пистолетом. В полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, работник банка, с сообщением о том, что в помещении магазина «Зоолегенда» в 1-м Верхнем переулке дом 8 неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом.