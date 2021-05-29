В результате стрельбы в Майами пострадали семь человек

В результате стрельбы в Майами пострадали семь человек
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

На улице в Майами (американский штат Флорида) произошла стрельба.

Неизвестный стал стрелять, сообщает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию. В результате происшествия, ранения получили семь человек.

Инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени. Пострадавших увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Имя стрелявшего не называется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина в зоомагазине угрожал пистолетом. В полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, работник банка, с сообщением о том, что в помещении магазина «Зоолегенда» в 1-м Верхнем переулке дом 8 неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом.

майами происшествия стрельба


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Премьер Британии тайно женился: в СМИ писали, что свадьба запланирована на ...
В результате стрельбы в Майами пострадали семь человек
Во Всеволожске из болота спасли кота
Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что полтора года лечится от ...
В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в центре Европейской России
В Индонезии загорелся паром, на котором находились почти 200 человек
Стало известно, когда возобновится транспортной сообщение между Россией и ...