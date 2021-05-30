Хулиган открыл стрельбу из аэрозольного пистолета в Василеостровском районе

Мужчина открыл стрельбу у дома 16 по 21-й линии В. О. Фото: скрин Google.Maps

Мужчина открыл стрельбу у дома 16 по 21-й линии В. О. Фото: скрин Google.Maps

В Василеостровском районе Петербурга задержан мужчина, совершивший выстрел из аэрозольного пистолета

Инцидент произошел в субботу, 29 мая, у дома №16 по 21-й линии В.О. 52-летний электромонтер частной компании совершил выстрел из хулиганских побуждений, после чего был задержан.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, в отношении горожанина составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина устроил стрельбу в Лодейном поле. Он задержан.