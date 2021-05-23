Мужчина устроил стрельбу в Лодейном поле

Мужчина устроил стрельбу в Лодейном поле
Мужчина устроил стрельбу. Фото: pixabay.com

В Лодейном поле задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве.

Инцидент произошел вечером 22 мая. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома 48 по улице Титова в мужчина стрелял из обреза. Стрелявшим оказался местный житель 1988 года рождения. У него изъяли охотничье ружье и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бригада скорой доставила в больницу одного из участников дорожного конфликта в Выборгском районе. Как сообщили в городском главке МВД, все случилось вечером 28 апреля возле торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения.

Лодейное Поле стрельба хулиганство


 

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