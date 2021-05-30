По факту смертельного ДТП в Тосненском районе проводится проверка

По факту смертельного ДТП в Тосненском районе проводится проверка
Кроме того, пострадали два человека. Фото: Pixabay

По факту смертельной аварии в Тосненском районе проводится доследственная проверка.

ДТП произошло 29 мая около 12:50 на 620 км автодороги «Нева».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 31-летний водитель, управляя автомобилем Iveco Stralis с полуприцепом врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ», за рулём которого находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «ГАЗ» скончался на месте происшествия, пассажиры его автомобиля двое 37-летних мужчин в состоянии средней тяжести госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.

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По факту смертельного ДТП в Тосненском районе проводится проверка