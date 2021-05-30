Мясников рассказал, чем опасен недосып

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, признаком какого синдрома может быть «чувство разбитости» после сна.

По его словам, такие симптомы говорят о слип-апноэ (обструктивное апноэ сна). Этот недуг приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти, заявил он в эфире телеканала «Россия 1»

Апноэ — остановка дыхательных движений. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарному диабету, депрессии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что граждане, страдающие ожирением, должны перестать сидеть на диетах и отправиться к специалисту. Дело в том, что болезнь нужно лечить медикаментозно, а ограничения в питании в данном случае не помогают. Врач добавил, что диеты помогаю только здоровым людям.