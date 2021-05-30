Стилист назвал главный тренд этого сезона

Стилист назвал главный тренд этого сезона
Стилист назвал главный тренд в моде. Фото: Pixabay

Главный стилист одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda Денис Петюк рассказал, что индивидуальность сегодня является главным трендом в сфере моды.

Также он отметил, что при выборе одежды стоит отдавать предпочтение комфортным вещам, которые отражают настроению человека.

Стилист рассказал, что этом сезоне в моду вернулись туники.

«Особенно выделяю туники-рубашки, удлиненные рубашки. Они отлично сочетаются как с широкими брюками и джинсами, так и с удлиненными шортами», — цитирует его словам РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новыми трендами следующего года станут глэм-рок, диско, сафари, милитари, вестерн и кантри. Своим мнением о моде на 2021 поделилась петербургский стилист Марина Банцер. О трендах специалист рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Классическим трендом станет клетка и свободный силуэт.

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