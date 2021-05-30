На Наличной иномарка снесла столб

Утром 30 мая на Наличной улице перед выездом на Морскую набережную автомобиль на полной скорости влетел в столб.

В Сети появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, передняя часть машины оказалась раскурочена после удара.

«На Наличной перед выездом на Морскую наб. влетун в столб», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.