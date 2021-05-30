В Невском районе и Кудрово пройдут испытания теплосетей

В Петербурге проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В Петербурге проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Тепловые сети в Невском районе и Кудрово 31 мая и 1 июня проверят на плотность и прочность. Испытания проведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Испытания проводят для того, чтобы подготовить тепловые сети к отопительному сезону. Проверки позволяют выявить ненадежные участки и спланировать программу капитального ремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что этой весной специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытали на максимальную температуру 960 километров тепловых сетей в семи районах города.