В Петербурге 31 мая ожидается до 17 градусов тепла

В Петербурге 31 мая ожидается до 17 градусов тепла
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В начале недели в Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет слабый дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +6…+8 градусов, днем столбики термометров покажут +16…+17 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали, что россиян уже в июне ожидает экстремальная жара.

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