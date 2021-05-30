В Петербурге 31 мая ожидается до 17 градусов тепла

В начале недели в Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет слабый дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +6…+8 градусов, днем столбики термометров покажут +16…+17 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали, что россиян уже в июне ожидает экстремальная жара.