В Петербурге 31 мая ожидается до 17 градусов тепла

В начале недели в Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет слабый дождь.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +6…+8 градусов, днем столбики термометров покажут +16…+17 градусов.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет слабо понижаться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали, что россиян уже в июне ожидает экстремальная жара.