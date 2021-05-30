Две девушки пострадали в ДТП со столбом на Наличной

Две девушки пострадали в ДТП со столбом на Наличной
В ДТП на Наличной есть пострадавшие. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Авария случилась сегодня, 30 мая, у дома №59 на Наличной улице. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водитель Mitsubishi не справился с управлением и въехал в столб освещения и ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся. Пострадали две пассажирки 26 лет.

Девушек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что передняя часть машины, попавшей в ДТП на Наличной улице, оказалась раскурочена после удара.

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