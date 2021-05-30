Губернатор Ленобласти проверил ход голосования на счетных участках праймериз

В воскресенье, 30 мая, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко решил лично проверить, как соблюдаются нормы очного предварительного голосования и меры по борьбе с коронавирусом.
Для этого он на мотоцикле объехал участки предварительного голосования «Единой России», сообщает online47.ru.
Сам губернатор проголосовал еще вчера дистанционно на сайте.
Он отметил, что процедура предварительного голосования в Буграх идет в штатном режиме, нарушений санитарных правил не наблюдается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность продления программы «Льготная ипотека» еще на два с половиной года, о есть до 2023 года.