Губернатор Ленобласти проверил ход голосования на счетных участках праймериз

В воскресенье, 30 мая, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко решил лично проверить, как соблюдаются нормы очного предварительного голосования и меры по борьбе с коронавирусом.

Для этого он на мотоцикле объехал участки предварительного голосования «Единой России», сообщает online47.ru.

Сам губернатор проголосовал еще вчера дистанционно на сайте.

Он отметил, что процедура предварительного голосования в Буграх идет в штатном режиме, нарушений санитарных правил не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность продления программы «Льготная ипотека» еще на два с половиной года, о есть до 2023 года.