Более 20 человек пострадали в результате стрельбы в США

Более 20 человек пострадали в результате стрельбы в США
Стрельба произошла ночью. Фото: pixabay.com

В округе Майами-Дейд во Флориде произошла стрельба, которая унесла жизни по меньшей мере двух человек.

Кроме того, известно, что от 20 до 25 человек пострадали сообщает ABC News со ссылкой на главу местной полиции Альфредо Рамиреза.

По предварительной информации, трое неизвестных ночью подъехали на машине на площадку, арендованную под концерт, и стали стрелять по людям из автоматов и пистолетов. Пока ни одного из подозреваемых задержать не удалось.

Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

происшествия стрельба США


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура заинтересовалась стрельбой у кафе в Приозерском районе
Стало известно о состоянии упавшей с балкона пары в Петербурге
Руферы покорили крышу Кунсткамеры и зажгли фаеры
Более 20 человек пострадали в результате стрельбы в США
Более 72 тысяч избирателей Ленобласти приняли участие в очном ...
Губернатор Ленобласти проверил ход голосования на счетных участках праймериз
При взрыве батута в Барнауле пострадали дети
Умер случайно раненный полицейским под Новосибирском молодой человек