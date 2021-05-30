Более 20 человек пострадали в результате стрельбы в США

В округе Майами-Дейд во Флориде произошла стрельба, которая унесла жизни по меньшей мере двух человек.

Кроме того, известно, что от 20 до 25 человек пострадали сообщает ABC News со ссылкой на главу местной полиции Альфредо Рамиреза.

По предварительной информации, трое неизвестных ночью подъехали на машине на площадку, арендованную под концерт, и стали стрелять по людям из автоматов и пистолетов. Пока ни одного из подозреваемых задержать не удалось.

Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.