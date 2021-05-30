Стала известна причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца

Стала известна причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца
Инцидент произошел 28 мая. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Сотрудники полиции под Новосибирском устроили погоню, которая обернулась трагедией, из-за тонированных стекол на автомобиле.

Инспектор хотел остановить Toyota Mark II, однако водитель проигнорировал требование и, наоборот, ускорился, сообщает канал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 28 мая. В Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека.

Пострадавший от случайного выстрела полицейского под Новосибирском умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий), сообщили в СК РФ по региону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

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