В ДТП на Разъезжей пострадал велосипедист

В воскресенье, 30 мая, в центре Петербурга произошло ДТП с участием такси и велосипеда.

Дорожный инцидент произошел днем на перекрестке улицы Правды и Разъезжей улиц, сообщает «Мегаполис».

Очевидцы рассказали, что такси двигалось по Разъезжей в сторону Загородного проспекта, а два велосипедиста, мужчина и его сын, ехали по улице Правды в сторону станции метро «Владимирская». Под колеса попал отец мальчика.

Пострадавший получил травмы, но от госпитализации отказался. Медики забинтовали его на месте происшествия и отпустили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.